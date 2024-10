Assunzioni docenti di sostegno, supplenze da GPS a Milano quasi al termine. In altre province si prosegue con interpello. Il punto dell’USR (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nei dodici Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia, per ciò che concerne i posti di sostegno attualmente autorizzati, sono state completate le operazioni di assunzione del personale a tempo indeterminato provvisto di specializzazione e le procedure di assunzione a tempo determinato tramite le Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente destinato alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. Lo fa sapere l'USR Lombardia con un comunicato del 16 ottobre. L'articolo Assunzioni docenti di sostegno, supplenze da GPS a Milano quasi al termine. In altre province si prosegue con interpello. Il punto dell’USR . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nei dodici Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia, per ciò che concerne i posti diattualmente autorizzati, sono state completate le operazioni di assunzione del personale a tempo indeterminato provvisto di specializzazione e le procedure di assunzione a tempo determinato tramite le Graduatorie Provinciali per le(GPS) del personale docente destinato alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. Lo fa sapere l'USR Lombardia con un comunicato del 16 ottobre. L'articolodida GPS aal. Insicon. Il

