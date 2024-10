Corrieretoscano.it - Ambra Sabatini riparte da Livorno: Fabrizio Mori allenatore

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dada, la città in cui è nata la campionessa paralimpica nei 100 metri di Tokyo 2020, portabandiera azzurra Parigi 2024. Ad allenarla il livornese, campione del mondo 400 hs Siviglia 1999 e vicecampione del mondo 2001 a Edmonton con tanto di record italiano che ha resistito fino al 2024, ritoccato da Sibilio agli Europei di Roma., 22 anni, dopo la delusione per la caduta nella finale paralimpica di Parigi. Lascia Roma per. Obiettivo Los Angeles 2028.annuncia altresì anche il via alla preparazione per il salto in lungo. Ad annunciare la svolta la stessavia Instagram: “Vi avevo detto che sarebbero cambiate tante cose nella mia vita e adesso posso ufficialmente svelarvi tutto.