Albania in Ue forse entro il 2030 Pro e contro con un’occhio alla geopolitica

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da oggi sono avviati ufficialmente i negoziati di adesione all’Ue dell’: i nodi da sciogliere, gli esami superati e ladei Balcani a fare da cornice, con il ruolo di primo piano dell’Italia anche in ottica G7. Un Paese che da tempo attende il nulla osta da parte di Bruxellesvocergamento. L’Ue infatti ha chiesto al Paese delle aquile di intensificare gli sforzi in alcuni settori strategici, come lo Stato di diritto, la lottacorruzione la proprietà privata e le libertà di espressione. Tirana ha compiuto dei passi in avanti, e al contempo non ha disdegnato relazionirgate, come quelle con la Turchia. Ecco una mappa delle politiche targate Edi Rama.