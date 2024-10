Al Cinema Abc di Bari "Grafite", il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo artistico Rosa Luxemburg di Acquaviva (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La creatività dei ragazzi diventa risorsa e opportunità di crescita per la comunità. Venerdì 18 ottobre, alle 10, nello storico Cinema Abc di Bari, verrà proiettato "Grafite", il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo artistico Audiovisivo dell' IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Baritoday.it - Al Cinema Abc di Bari "Grafite", il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo artistico Rosa Luxemburg di Acquaviva Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La creatività dei ragazzi diventa risorsa e opportunità di crescita per la comunità. Venerdì 18 ottobre, alle 10, nello storicoAbc di, verrà proiettato "", ildelAudiovisivo dell' IISSdidelle

