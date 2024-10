Gaeta.it - Aggressione a Ferentino: un ragazzo di 16 anni colpito da una coltellata all’addome

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza ha scosso, in provincia di Frosinone, dove undi 16è stato accoltellatoieri, 16 ottobre, a poca distanza dalla sua scuola. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità e ha riportato alla luce questioni di sicurezza nelle istituzioni scolastiche. Le indagini sono ora in corso e i carabinieri stanno lavorando per far luce sull’accaduto, mentre il giovane ferito sta ricevendo cure mediche urgenti. Dinamica dell’incidente e intervento delle forze dell’ordine Secondo le prime informazioni raccolte, l’sarebbe avvenuta dopo una lite tra il giovane ferito e un coetaneo. La violenza è esplosa all’esterno del liceo, dove ilera uscito dopo aver partecipato alle lezioni. Il colpo di coltello hal’addome, provocando ferite gravi.