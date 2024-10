Bergamonews.it - A4: annullata per maltempo la chiusura dell’uscita di Capriate, confermata quella notturna a Grumello

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia è stataladella stazione diprevista dalle 21 di mercoledì 16 ottobre alle 5 di giovedì 17. Confermate le altre chiusure sull’A4 di seguito indicate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore e cavalcavia e lavori di rifacimento delle spie Tutor. Dalle 21 di mercoledì alle 5 di giovedì -sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano: Seriate; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Ponte Oglio. Dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì -sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.