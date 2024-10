Zelensky sogna ancora la vittoria, ma gli alleati occidentali vogliono chiudere la guerra il prima possibile (Di martedì 15 ottobre 2024) Davanti alle telecamere, i leader occidentali continuano a ripetere che “il supporto all’Ucraina andrà avanti fino a quando sarà necessario” e che Kiev riuscirà a trionfare su Mosca. Ma appena si spengono i riflettori e i microfoni, emergono dubbi e timori. Lo ha fatto capire il ministro degli Esteri finlandese, Elina Valtonen, che ha sottolineato il pericolo “reale e crescente” della stanchezza tra gli alleati di Volodymyr Zelensky nell’aiutare l’Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, Valtonen avrebbe confidato che i Paesi occidentali “sperano sempre più in una qualche forma di risoluzione del conflitto” che non passi necessariamente dal campo di battaglia. Lanotiziagiornale.it - Zelensky sogna ancora la vittoria, ma gli alleati occidentali vogliono chiudere la guerra il prima possibile Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Davanti alle telecamere, i leadercontinuano a ripetere che “il supporto all’Ucraina andrà avanti fino a quando sarà necessario” e che Kiev riuscirà a trionfare su Mosca. Ma appena si spengono i riflettori e i microfoni, emergono dubbi e timori. Lo ha fatto capire il ministro degli Esteri finlandese, Elina Valtonen, che ha sottolineato il pericolo “reale e crescente” della stanchezza tra glidi Volodymyrnell’aiutare l’Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, Valtonen avrebbe confidato che i Paesi“sperano sempre più in una qualche forma di risoluzione del conflitto” che non passi necessariamente dal campo di battaglia.

