WhatsApp potrebbe rendere gli aggiornamenti di stato sempre visibili nelle chat (Di martedì 15 ottobre 2024) Una nuova funzionalità potrebbe rendere sempre presente l'indicazione per velocizzare l'accesso agli aggiornamenti di stato. L'articolo WhatsApp potrebbe rendere gli aggiornamenti di stato sempre visibili nelle chat proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - WhatsApp potrebbe rendere gli aggiornamenti di stato sempre visibili nelle chat Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Una nuova funzionalitàpresente l'indicazione per velocizzare l'accesso aglidi. L'articologlidiproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

One UI 7 potrebbe rendere Samsung Good Lock ancora più potente - Con One Ui 7 Samsung Good Lock dovrebbe rendere la personalizzazione dell'interfaccia ancora più potente e dettagliata. Ecco come. L'articolo One UI 7 potrebbe rendere Samsung Good Lock ancora più potente proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Ciclismo - i possibili outsider ai Mondiali 2024 che potrebbero sorprendere Evenepoel e Pogacar - Sono due infatti i principali favoriti per la prova in linea dei Mondiali di ciclismo su strada al maschile, in programma domenica: tutti attendono lo scontro diretto tra Tadej Pogacar, trionfatore di Giro d’Italia e Tour de France, e Remco Evenepoel, campione olimpico (oltre che trionfatore nelle cronometro sia a Cinque Cerchi che in Svizzera a livello iridato). (Oasport.it)

Tennis - Federer consiglia a Nadal : “Potrebbe essere utile prendere una decisione sul ritiro” - Ha fatto tutto per lo sport. Ma sembra in forma. Sarebbe fenomenale se potesse andare avanti per un’altra stagione, ma solo Rafa stesso può rispondere a questa domanda”, ha aggiunto lo svizzero. . “Speravo davvero che alla fine sarebbe riuscito in qualche modo a giocare una partita, ma ha solo detto che preferirebbe non farlo e che non si sentiva pronto. (Sportface.it)