Unicef, oltre 400.000 bambini sfollati in Libano (Di martedì 15 ottobre 2024) Più di 400.000 bambini in Libano sono stati sfollati nelle ultime tre settimane. Lo ha affermato un alto funzionario dell'Unicef, ripreso da Haaretz, mettendo in guardia contro una "generazione perduta" nel piccolo paese alle prese con molteplici crisi e ora nel mezzo della guerra. Quotidiano.net - Unicef, oltre 400.000 bambini sfollati in Libano Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Più di 400.000insono statinelle ultime tre settimane. Lo ha affermato un alto funzionario dell', ripreso da Haaretz, mettendo in guardia contro una "generazione perduta" nel piccolo paese alle prese con molteplici crisi e ora nel mezzo della guerra.

