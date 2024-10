Laverita.info - Un ex della Boccia: «Simulava la gravidanza»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Parla un uomo che ha avuto in passato una breve relazione con l’imprenditrice: «Si metteva un cuscino sopra la pancia, tutti lo sapevamo ma la assecondavamo. A me diceva che voleva entrare in politica, destra o sinistra per lei era uguale». Gli investigatori vogliono verificare quanto ha scritto Gennaro Sangiuliano nel suo esposto. Lo speciale contiene due articoli.