Ultimo annuncia nuove date per il tour estivo, con tre concerti a Roma tra il 2023 e il 2025

Il cantautore Romano Ultimo ha recentemente svelato una terza data per il suo atteso tour estivo: il 13 luglio 2025, presso lo Stadio Olimpico di Roma. A soli 28 anni, Ultimo si conferma come il più giovane artista ad aver realizzato un simile successo, totalizzando così dieci esibizioni nel prestigioso stadio. Con una carriera in ascesa e un forte legame con la capitale, il suo tour promette di essere un evento imperdibile per i fan.

Il successo dei concerti di Ultimo a Roma

La carriera di Ultimo ha preso slancio dal suo primo grande concerto allo Stadio Olimpico nel luglio 2019, quando ha attirato un pubblico di 64.000 persone. Questo evento ha segnato l'inizio di una straordinaria relazione fra il cantautore e la sua città natale.

Ultimo annuncia il suo decimo Stadio Olimpico in carriera. Il 13 luglio 2025 la terza data romana del tour “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…” -  Una promessa, da parte di chi ha mostrato il cuore e i muscoli per arrivare fino a qui e ha tutta l’intenzione di continuare a vivere la propria favola. 30515020  ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA… 29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil 2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero 5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro 7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro 10 luglio 2025 ... (Romadailynews.it)

