Transizione ecologica, il neuroscienziato Ugo Morelli: “È il capitalismo narcisista a impedirla, dobbiamo rompere la cornice sociale” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Le nostre generazioni, coloro che vivono in questo tempo si trovano di fronte ad una ferita narcisistica estremamente difficile da elaborare, perché le grandi narrazioni, l’educazione – ma anche i testi scientifici – ci hanno sempre consegnato una prospettiva di homo sapiens come padrone del pianeta. Una centratura antropocentrica che caratterizza il nostro modo di pensare e di vedere e che non è più possibile né praticabile nel momento in cui scopriamo che la nostra autonomia è strettamente connessa alla dipendenza col sistema vivente: siamo acqua, aria, suolo; queste risorse ci costituiscono e da esse dipendiamo”. Ugo Morelli, neuroscienziato, professore di Scienze Cognitive all’Università di Federico II di Napoli, giovedì prossimo interverrà al festival, organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, “Transition Days 24”. Ilfattoquotidiano.it - Transizione ecologica, il neuroscienziato Ugo Morelli: “È il capitalismo narcisista a impedirla, dobbiamo rompere la cornice sociale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Le nostre generazioni, coloro che vivono in questo tempo si trovano di fronte ad una ferita narcisistica estremamente difficile da elaborare, perché le grandi narrazioni, l’educazione – ma anche i testi scientifici – ci hanno sempre consegnato una prospettiva di homo sapiens come padrone del pianeta. Una centratura antropocentrica che caratterizza il nostro modo di pensare e di vedere e che non è più possibile né praticabile nel momento in cui scopriamo che la nostra autonomia è strettamente connessa alla dipendenza col sistema vivente: siamo acqua, aria, suolo; queste risorse ci costituiscono e da esse dipendiamo”. Ugo, professore di Scienze Cognitive all’Università di Federico II di Napoli, giovedì prossimo interverrà al festival, organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, “Transition Days 24”.

