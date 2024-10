Terza categoria. San Zaccaria ancora in cima alla classifica. Saline, che attacco (Di martedì 15 ottobre 2024) Pur con una partita ancora da recuperare – domani con l’Atlas – il San Zaccaria resta in testa al girone A di Terza, dopo aver vinto (2-1) sabato in casa del Mattei con il gol di Bissi e il rigore di Fabbri. Insegue a 1 punto la Marradese, vittoriosa 2-0 col Wild Bagnara. Molto bene anche Giovecca (4-2 al Camerlona) e Saline Romagna, 5-1 al Lectron. Nel girone B riposa la Real Voltanese, dopo aver vinto 4-1 il recupero col Porto Corsini e ne approfitta il Lugo (3-0 col Vatra) per scavalcarla. Terza categoria (5ª giornata). Girone A: Coyotes-L. Adriano 1-0, E. Mattei-San Zaccaria 1-2, Giovecca-Pol. Camerlona 4-2, Godo-Mordano Bubano 1-0, Lectron-Saline Romagna 1-5, St. Azzurra-Atlas 0-4, Wild Bagnara-Marradese 0-2. Riposa: Junior Cervia. classifica: S. Zaccaria 12; Marradese 11; S. Romagna, Giovecca 10; M. Bubano 9; Godo 8; J. Cervia, Atlas 7; Coyotes 6; Pol. Camerlona 5; L. Sport.quotidiano.net - Terza categoria. San Zaccaria ancora in cima alla classifica. Saline, che attacco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Pur con una partitada recuperare – domani con l’Atlas – il Sanresta in testa al girone A di, dopo aver vinto (2-1) sabato in casa del Mattei con il gol di Bissi e il rigore di Fabbri. Insegue a 1 punto la Marradese, vittoriosa 2-0 col Wild Bagnara. Molto bene anche Giovecca (4-2 al Camerlona) eRomagna, 5-1 al Lectron. Nel girone B riposa la Real Voltanese, dopo aver vinto 4-1 il recupero col Porto Corsini e ne approfitta il Lugo (3-0 col Vatra) per scavalcarla.(5ª giornata). Girone A: Coyotes-L. Adriano 1-0, E. Mattei-San1-2, Giovecca-Pol. Camerlona 4-2, Godo-Mordano Bubano 1-0, Lectron-Romagna 1-5, St. Azzurra-Atlas 0-4, Wild Bagnara-Marradese 0-2. Riposa: Junior Cervia.: S.12; Marradese 11; S. Romagna, Giovecca 10; M. Bubano 9; Godo 8; J. Cervia, Atlas 7; Coyotes 6; Pol. Camerlona 5; L.

Terza Categoria. Il San Zaccaria allunga. Conselice e Voltanese balzano in vetta - Albero, Giov. Riposa: Compagnia dell’Albero. b. Infatti, Giovecca e Marradese, sino a sabato in vetta con i biancorossi, vengono fermate rispettivamente da Saline Romagna (4-3), e dal Godo (1-1). Zaccaria 9; Marradese, S. u. Classifica: Conselice, R. Riposa: Atlas. Corsini, Sp. Guelfo 1; Monti 0. Restano in vetta Conselice (2-1 allo Sporting Castel Guelfo) e Real Voltanese che si impone 3-1 ... (Sport.quotidiano.net)

Terza Categoria. San Zaccaria ancora imbattuto. Conselice in vetta - Mattei-S. Girone B: C. Bagnara 1; E. Guelfo 1; P. Santerno-Ulisse&Penelope 1-1, P. Mattei, Coyotes 0. Zaccaria 6; Atlas, S. Romagna 1-2, Giovecca-M. Corsini, Monti 0. C. Bubano 2-0, Godo-J. (in foto Andrea Canducci, Atlas Santo Stefano) u. C. Girone A: Atlas-L. Cervia 3-3, Lectron-Marradese 0-2, St. (Sport.quotidiano.net)