Davidemaggio.it - Temptation Island 12, diretta sesta puntata: Filippo interrompe la gita tra Mirco e la single Alessia

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)12: anticipazionidi martedì 15 ottobre 2024 Penultima tappa del viaggio nei sentimenti delle quattro coppie ancora in gioco nella dodicesima edizione di. Qui su DavideMaggio.it si rinnova dunque il liveblogging del martedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show nel corso della.Dopo il falò di confronto anticipato tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, che hanno deciso di uscire separati dal programma,raggiungerà in barcaRossi, intento a trascorrere un weekend lontano dal villaggio con la. Lì, il ragazzo scoprirà che la fidanzata Giulia Duranti ha chiesto di incontrarlo immediatamente, altrimenti lascerà da sola il programma.