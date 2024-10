Quotidiano.net - Stellantis sempre più nella bufera. Tavares non esclude licenziamenti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non si placa lasu. Mentre l’opposizione chiama il presidente Elkann in Parlamento, il ceoabbatte il tabù, nonndo il ricorso a tagli occupazionali per far fronte al calo delle vendite. Dal Salone dell’Auto di Parigi,ha chiarito che "la salute finanziaria dinon passa unicamente dalla soppressione di posti, ma passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione. Che è quello che stiamo facendo", ha aggiunto il manager portoghese, garantendo che la soppressione dei posti di lavoro "non è al centro della nostra riflessione strategica". Ma in ogni caso, l’opzione è sul tavolo: "Non scarto nulla" ha risposto a chi gli chiedeva di possibili