Shengjin e Gjader: operativi i centri migranti in Albania, ecco cosa sono e quanto ci costano (Di martedì 15 ottobre 2024) Con la partenza del primo gruppo di migranti su una nave della Marina Militare diretto in Albania entra finalmente nel vivo l'operazione voluta dal governo italiano insieme a quello albanese Con alcuni mesi di ritardo sulla tabella di marcia è ufficialmente cominciata l'attivata dei centri migranti che accoglieranno in Albania i migranti intercettati e raccolti dalla Guardia Costiera e dai militari italiani nelle acque internazionali. I primi 16 sono stati imbarcati sulla motonave Libra della Marina Militare e arriveranno domani in territorio albanese. Il centro migranti in Albania Il trattato era stato siglato il 6 novembre scorso, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama, e avrà una valenza di 5 anni, con anche la possibilità di essere prorogato per altri 5.

Albania - primi 16 migranti dall'Italia : per la Ue «un modello». Le polemiche sui costi - Il primo trasferimento suscita già furiose polemiche. Sono sedici in tutto, dieci bengalesi e sei egiziani, i primi migranti a bordo della nave Libra della Marina militare diretta in Albania,... (Ilmattino.it)

Migranti - duro attacco di Meloni alle ong. E sull’Albania anticipa lo scontro con le toghe : “Strada che rispecchia lo spirito europeo” - E poi: “L’Italia ha dato il buon esempio con la sottoscrizione del Protocollo Italia-Albania, per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Una a caso, la stessa Sea Watch con cui aveva battibeccato su X alle 11 di sera di domenica. Ringrazia i suoi ministri, “in particolare Crosetto, Piantedosi e Nordio, il Sottosegretario Mantovano e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti : Renzi - 'centri Albania no rivoluzione ma spot elettorale da 900 mln a spese italiani' - Avete sprecato per questa campagna elettorale 900 milioni degli italiani. . Roma, 15 ott. (Adnkronos) - I centri in Albania sono "uno spot elettorale che ha certificato il vostro partner Edi Rama che è andato in Tv a dire che questa cosa a noi non serve a niente, serve all'Italia per la campagna elettorale. (Liberoquotidiano.it)