Sessant'anni di Economia circolare: Graded all'evento del Kyoto Club (Di martedì 15 ottobre 2024) Accelerare il passaggio da un'Economia lineare a una circolare per combattere il cambiamento climatico con nuove energie: in qualità di socia del Kyoto Club, Graded, società napoletana del settore energetico, ha partecipato con l'agronomo Luca Scognamiglio all'evento organizzato dall'associazione a Roma sul tema "60 anni di Economia circolare – le eccellenze e le opportunità per l'Italia". L'appuntamento presso il Campidoglio ha visto la partecipazione di numerose aziende impegnate nella sostenibilità ambientale e nella circular economy che hanno illustrato i progetti virtuosi avviati con lo specifico obiettivo di ridurre al massimo gli sprechi, riutilizzando i materiali in successivi cicli produttivi.

