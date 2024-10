Rinasce l’Apollo del Belvedere dopo un eccezionale restauro a metà tra filologia e hi-tech (video) (Di martedì 15 ottobre 2024) dopo cinque anni si rialza il sipario sull’Apollo del Belvedere. Sono stati finalmente rimossi dal Cortile Ottagono i pannelli del cantiere di restauro che, prolungato dalla pausa forzata imposta dalla pandemia, oscuravano la bellezza senza tempo di una delle sculture simbolo dei Musei Vaticani. Si tratta del capolavoro scoperto tra le rovine di una domus sul colle romano del Viminale nel 1489 e poi collocato in Vaticano da Papa Giulio II tra le statue che dovevano celebrare la continuità tra la Roma antica e il suo pontificato. Lo leggiamo su Vatican news. Da oggi è di nuovo visibile al pubblico nella straordinaria cornice dei Musei Vaticani a Roma. Un restauro a cavallo tra innovazione e filologia che ha utilizzato soluzioni ingegneristiche nuove insieme alle maestranze e alle eccellenze dei laboratori di restauro vaticani. Secoloditalia.it - Rinasce l’Apollo del Belvedere dopo un eccezionale restauro a metà tra filologia e hi-tech (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)cinque anni si rialza il sipario suldel. Sono stati finalmente rimossi dal Cortile Ottagono i pannelli del cantiere diche, prolungato dalla pausa forzata imposta dalla pandemia, oscuravano la bellezza senza tempo di una delle sculture simbolo dei Musei Vaticani. Si tratta del capolavoro scoperto tra le rovine di una domus sul colle romano del Viminale nel 1489 e poi collocato in Vaticano da Papa Giulio II tra le statue che dovevano celebrare la continuità tra la Roma antica e il suo pontificato. Lo leggiamo su Vatican news. Da oggi è di nuovo visibile al pubblico nella straordinaria cornice dei Musei Vaticani a Roma. Una cavallo tra innovazione eche ha utilizzato soluzioni ingegneristiche nuove insieme alle maestranze e alle eccellenze dei laboratori divaticani.

Apollo del Belvedere : il restauro che riporta in vita una gemma della scultura classica - Un intervento di restauro all’avanguardia Il restauro dell’Apollo del Belvedere si è rivelato un esempio vivido di come si possano coniugare tecnologie moderne e studio storico. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta, ha descritto questo intervento come un esperimento audace, che ha migliorato in modo significativo l’aspetto complessivo dell’opera, rendendo il gesto della statua più ... (Gaeta.it)