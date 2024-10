Lanotiziagiornale.it - Redditi dei Parlamentari, online le prime documentazioni: in testa c’è Meloni con 459mila euro. Ma mancano all’appello ancora molti parlamentari

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sono, sui siti della Camera e del Senato, i primi dati deidei. Da questi, spicca il balzo della premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, che ha denunciato un reddito pari a 459.460, in crescita rispetto ai 293.531 dello scorso anno. Un risultato reso possibile soprattutto dal successo dei suoi due libri, che si sommano all’indennità da parlamentare: “Io sono Giorgia” uscito nel 2021 e “La versione di Giorgia”, scritto con il giornalista Alessandro Sallusti lo scorso anno. Guardando al centrodestra, stabile il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso il cui reddito ammonta a circa 103mila, come anche il segretario della Lega e vice premier, Matteo Salvini, che come l’anno precedente dichiara 99.699