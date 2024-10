Rapina con pistola e sequestro, un arresto (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArmato di pistola, aveva fatto irruzione in un bar, prendendo in ostaggio una dipendente e tenendola per i capelli si era fatto consegnare quasi 1.500 euro in contanti. Una Rapina-choc avvenuta a Pompei che si era conclusa con una violenta colluttazione, nella quale era rimasto ferito lo stesso cassiere. Ad oltre un anno di distanza dal fatto, oggi i carabinieri della stazione di Pompei hanno eseguito, presso il carcere napoletano di Secondigliano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di un giovane napoletano di 22 anni. L’uomo è accusato di Rapina a mano armata e lesioni personali. I fatti risalgono al 21 settembre dello scorso anno, quando il 22enne avrebbe fatto irruzione in un bar-tabacchi con il volto travisato ed armato di pistola. Anteprima24.it - Rapina con pistola e sequestro, un arresto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArmato di, aveva fatto irruzione in un bar, prendendo in ostaggio una dipendente e tenendola per i capelli si era fatto consegnare quasi 1.500 euro in contanti. Una-choc avvenuta a Pompei che si era conclusa con una violenta colluttazione, nella quale era rimasto ferito lo stesso cassiere. Ad oltre un anno di distanza dal fatto, oggi i carabinieri della stazione di Pompei hanno eseguito, presso il carcere napoletano di Secondigliano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura nei confronti di un giovane napoletano di 22 anni. L’uomo è accusato dia mano armata e lesioni personali. I fatti risalgono al 21 settembre dello scorso anno, quando il 22enne avrebbe fatto irruzione in un bar-tabacchi con il volto travisato ed armato di

