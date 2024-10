Quel che rimane dopo un rifiuto alla guida gastronomica ancora oggi più prestigiosa (Di martedì 15 ottobre 2024) «Non si può fare che scompaio?»: recita così una delle battute del Papa impersonato da Michel Piccoli nel film “Habemus papam” di Nanni Moretti; il regista immagina un pontefice che, appena eletto, rinuncia al soglio pontificio. È il “gran rifiuto”, espressione dantesca riferita al dimissionario Celestino V, e poi, più recentemente, la realtà ha superato la finzione cinematografica con Benedetto XVI. Dagli altari ai piani cottura, nel nostro piccolo/grande universo gastronomico di gran rifiuto si parla in maniera ricorrente negli ultimi anni, riferendosi alle stelle Michelin. Desiderata, sognata, duramente conquistata, la stella è l’ambizione di tanti chef, se non tutti; per alcuni però col tempo diventa un tale peso da fargli dire: grazie tante, la restituisco. Linkiesta.it - Quel che rimane dopo un rifiuto alla guida gastronomica ancora oggi più prestigiosa Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Non si può fare che scompaio?»: recita così una delle battute del Papa impersonato da Michel Piccoli nel film “Habemus papam” di Nanni Moretti; il regista immagina un pontefice che, appena eletto, rinuncia al soglio pontificio. È il “gran”, espressione dantesca riferita al dimissionario Celestino V, e poi, più recentemente, la realtà ha superato la finzione cinematografica con Benedetto XVI. Dagli altari ai piani cottura, nel nostro piccolo/grande universo gastronomico di gransi parla in maniera ricorrente negli ultimi anni, riferendosi alle stelle Michelin. Desiderata, sognata, duramente conquistata, la stella è l’ambizione di tanti chef, se non tutti; per alcuni però col tempo diventa un tale peso da fargli dire: grazie tante, la restituisco.

Quel che rimane dopo un rifiuto alla guida gastronomica ancora oggi più prestigiosa - Dagli altari ai piani cottura, nel nostro piccolo/grande universo gastronomico di gran rifiuto si parla in maniera ricorrente negli ultimi anni, riferendosi alle stelle Michelin. A un certo punto della sua vita, vicino all’ottantina, Marchesi ha fatto una scelta di libertà creativa assoluta. Formalmente la sala, le tovaglie in fiandra, il distanziamento tra i tavoli, il personale numeroso, il ... (Linkiesta.it)

Quel che rimane dopo un rifiuto alla guida gastronomica ancora oggi più prestigiosa - E proprio sottrarsi in quanto “diversi” conferma la percezione di alcuni, tra clienti e addetti ai lavori, che ci sia uno standard che forse sono gli stessi chef ad autoimporsi, insomma il rischio di essere più realisti del re c’è tutto. Pressione e cambio di rotta si mescolano un po’ in alcuni casi, come motivazioni del rifiuto. (Linkiesta.it)

