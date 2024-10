Prevenzione dei tumori al seno: controlli gratuiti alla Maugeri. Quando saranno e a chi sono rivolti (Di martedì 15 ottobre 2024) Pavia, 15 ottobre 2024 - In occasione dell'Ottobre rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione e Prevenzione del tumore al seno, la Breast unit dell'Irccs Maugeri di Pavia, diretta dal professor Fabio Corsi, mette a disposizione visite senologiche gratuite dal 21 al 25 ottobre. L'iniziativa è rivolta a donne con età superiore ai 35 anni, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza dell'importanza dei controlli regolari. Gli obiettivi dei controlli "La Prevenzione è la nostra arma più efficace contro il tumore al seno - spiega il professor Fabio Corsi -. Una visita senologica permette di rilevare eventuali alterazioni in fase precoce, Quando le possibilità di cura sono maggiori e meno invasive. Ilgiorno.it - Prevenzione dei tumori al seno: controlli gratuiti alla Maugeri. Quando saranno e a chi sono rivolti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pavia, 15 ottobre 2024 - In occasione dell'Ottobre rosa, il mese dedicatosensibilizzazione edel tumore al, la Breast unit dell'Irccsdi Pavia, diretta dal professor Fabio Corsi, mette a disposizione visitelogiche gratuite dal 21 al 25 ottobre. L'iniziativa è rivolta a donne con età superiore ai 35 anni, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza dell'importanza deiregolari. Gli obiettivi dei"Laè la nostra arma più efficace contro il tumore al- spiega il professor Fabio Corsi -. Una visitalogica permette di rilevare eventuali alterazioni in fase precoce,le possibilità di curamaggiori e meno invasive.

