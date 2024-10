Premio Mario Gori Fulvia Marconi sbanca il concorso di poesia (Di martedì 15 ottobre 2024) Fulvia Marconi è la vincitrice della 22ª edizione del concorso di poesia "Mario Gori". Al secondo posto si è classificata Erika Signorato, terzo Vittorio Di Ruocco. Al loggiato del Pellegrino di Impruneta, con l’organizzazione dell’associazione Ferdinando Paolieri, la presidente Manola Viti col sindaco Riccardo Lazzerini e l’assessore Lara Fabbrizzi hanno concluso l’iniziativa che promuove la poesia contemporanea. Il Premio è stato istituito per onorare l’eredità del grande poeta siciliano scomparso prematuramente nel 1970. Le poesie vincitrici sono state interpretate dagli studenti del laboratorio teatrale "Vieniteloracconto" di Tavarnuzze sotto la guida di Massimo Mattioli. Lanazione.it - Premio Mario Gori Fulvia Marconi sbanca il concorso di poesia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è la vincitrice della 22ª edizione deldi". Al secondo posto si è classificata Erika Signorato, terzo Vittorio Di Ruocco. Al loggiato del Pellegrino di Impruneta, con l’organizzazione dell’associazione Ferdinando Paolieri, la presidente Manola Viti col sindaco Riccardo Lazzerini e l’assessore Lara Fabbrizzi hanno concluso l’iniziativa che promuove lacontemporanea. Ilè stato istituito per onorare l’eredità del grande poeta siciliano scomparso prematuramente nel 1970. Le poesie vincitrici sono state interpretate dagli studenti del laboratorio teatrale "Vieniteloracconto" di Tavarnuzze sotto la guida di Massimo Mattioli.

