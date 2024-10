Ilrestodelcarlino.it - Pier Guidi: "Sul tetto del mondo"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Come suggerisce il nome, non dimenticatevi di “Mementi”. La terza rassegna letteraria dei “Mercoledì d’autore” è cominciata con grande successo. Il terzo dei nove appuntamenti culturali (che porteranno a San Marino anche Antonio Polito e Marcello Veneziani) è in programma domani alle 18.30 alla Sala Rubino di Giochi del Titano. Gli appassionati di letteratura e di motori avranno il piacere di incontrare Emiliano Tozzi, autore di “Suldel” (Minerva Edizioni) , dedicato al trionfatore di Le Mans 2023 Alee alla Ferrari 499P , costruita in soli undici mesi e capace di affermarsi nell’edizione del centenario di Le Mans. Sarà il giornalista Beppe Tassi a intervistare l’autore che riunisce in sé diverse vocazioni artistiche.