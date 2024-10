Parco fotovoltaico di 11 ettari a Canino: "Energia per 4mila famiglie e tonnellate di Co2 in meno all'anno" (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo impianto fotovoltaico nella Tuscia. Questa volta a Canino, sviluppato e costruito da Acea Solar: "Il Parco ha una potenza installata di 6,4 MW e ha una produzione attesa di circa 11 GWh/anno, in grado di fornire l'Energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale dicirca 4mila nuclei Viterbotoday.it - Parco fotovoltaico di 11 ettari a Canino: "Energia per 4mila famiglie e tonnellate di Co2 in meno all'anno" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo impiantonella Tuscia. Questa volta a, sviluppato e costruito da Acea Solar: "Ilha una potenza installata di 6,4 MW e ha una produzione attesa di circa 11 GWh/, in grado di fornire l'sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale dicircanuclei

