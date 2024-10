Palo della luce caduto in via De Gasperi, Cuticchio: "La sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta" (Di martedì 15 ottobre 2024) "In qualità di consigliere della sesta circoscrizione, desidero esprimere la mia profonda preoccupazione riguardo alla situazione dei pali d'illuminazione pubblica nel nostro territorio, particolarmente dopo il grave incidente verificatosi ieri, quando un Palo è crollato, fortunatamente senza Palermotoday.it - Palo della luce caduto in via De Gasperi, Cuticchio: "La sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "In qualità di consiglieresesta circoscrizione, desidero esprimere la mia profonda preoccupazione riguardo alla situazione dei pali d'illuminazione pubblica nel nostro territorio, particolarmente dopo il grave incidente verificatosi ieri, quando unè crollato, fortunatamente senza

Paura in via De Gasperi - palo della luce crolla in strada : due auto danneggiate - Un palo dell'illuminazione pubblica è improvvisamente crollato, riversandosi in parte su due auto e in parte sull'asfalto. . . Fortunatamente, in quel momento, nonostante la strada sia tra le più trafficate. Paura attorno a mezzogiorno in via Alcide De Gasperi, a poche centinaia di metri dallo stadio. (Palermotoday.it)

Cade un palo della luce - anziana colpita alla testa - Probabilmente alla base dell’incidente c’è il maltempo di questi giorni che, oltre a temporali, ha registrato anche diverse folate di vento che hanno superato i 50 km/h. Un palo della luce sarebbe caduto colpendo alla testa una donna di 80 anni che ha riportato una lesione, ma non sarebbe in gravi condizioni. (Tarantinitime.it)

Sbanda con l’auto e finisce contro un palo della luce : morta una donna - Incidente stradale a Calvatone, comune che si trova nella provincia di Cremona. Un'automobile è finita contro un palo della luce. È morta una donna di 42 anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)