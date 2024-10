Formiche.net - Nuove guerre stellari, perché Russia e Cina potrebbero usare l’atomica nello spazio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Era l’ottobre del 1967 quando l’Outer space treaty (Ots), il trattato internazionale sui princìpi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione delloextra-atmosferico, entrò in vigore. Il trattato, redatto all’inizio della space era e in piena Guerra fredda, proibiva (e proibisce ancora oggi) l’invio e l’utilizzo di armi nucleari. Eppure oggi, dinanzi a un progressivo ritorno della competizione tra grandi potenze e al mancato rinnovo di diversi trattati sul disarmo, i dubbi sull’effettivo rispetto di tale divieto sono sempre di più e il rischio di un’involuzione della situazione non può essere escluso.