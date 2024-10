Gaeta.it - Nuove avventure in arrivo per Citadel: Prime Video presenta Honey Bunny con una trama avvincente

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi appresta a lanciare una nuova espansione del suo universo narrativo di, con l’della serie spin-off. Questo nuovo capitolo, in programmazione per il 7 novembre, farà il suo esordio dopo il successo di: Diana, che debutterà a ottobre in versione italiana. L’intento della piattaforma streaming è evidente: testare la reazione del pubblico ai due spin-off, alla luce di una possibile seconda stagione della serie principale. Parte del fascino diè rapto dalla presenza del personaggio di Nadia, interpretato dalla nota attrice Priyanka Chopra, svelato recentemente nel trailer., lasi distingue per unaintrigante che mescola azionee un profondo racconto d’amore, ambientato nel contesto culturale e vibrante degli anni ’90.