Nella mente di un femminicida Il reading di Boni e Pedrini

L'impegno sale sul palco. Ancora una volta, il Teatro Carcano in prima fila Nella battaglia per i diritti. E contro i soprusi. Il 25 novembre saranno in scena Alessio Boni e Omar Pedrini in "Uomini si diventa. Nella mente di un femminicida". reading contro la violenza sulle donne: chitarra e musiche di Omar Pedrini, regìa di Boni, testi di Massimo Carlotto, Andrea Colamedici, Pino Corrias, Edoardo Erba, Maurizio De Giovanni, Marcello Fois, Francesco Pacifico. Un "dream team", insomma. Per una produzione del Carcano. "Il femminicida non è un malato, è un figlio sano del patriarcato – ragiona Boni –. È uno di noi, cresciuto come noi, che pensa come noi. Che in maniera più o meno consapevole considera la donna un essere inferiore. Da "proteggere" e ingabbiare, da sminuire, soggiogare, quando non da picchiare, violentare, ammazzare.

