Nathalie Emmanuel | 10 cose che forse non sai sull’attrice

(Di martedì 15 ottobre 2024): 10chenon saiCelebre per il suo ruolo nella serie Il Trono di Spade, l’attriceè un’apprezzata interprete divisa tra televisione e cinema. Nota è infatti anche la sua partecipazione ad alcune celebri saghe per il grande schermo, che le hanno permesso di sfoggiare una buona versatilità. In costante crescita come attrice, laè ora attesa in nuovi progetti e con nuovi ruoli. Ecco 10che non sai di. I film e le serie TV in cui ha recitato1. Ha recitato in un nota saga cinematografica. L’attrice diventa nota sul grande schermo con il film Fast & Furious 7 (2015), dove recita nel ruolo di Ramsey accanto agli attori Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson e Jason Statham.