Musica, ripartono le lezioni della Filarmonica Puccini (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono ripartiti nella sede dell’auditorium comunale, le lezioni della scuola di Musica della Filarmonica Puccini per l’anno scolastico 2024/2025. Queste le discipline presenti: saxofono, clarinetto, tromba e ottoni, flauto traverso, batteria e percussioni, Musica d’insieme, armonia e improvvisazione jazz, pianoforte, chitarra, canto. I corsi di sax, clarinetto, improvvisazione jazz e Musica di insieme saranno tenuti dal maestro Stefano Franceschini, jazzista proveniente da Castagneto Carducci; quelli di batteria e percussioni dal maestro pomarancino Giorgio Ribechini. L’insegnamento di flauto traverso e di tromba sono stati affidati ai maestri locali Gloria Marucci e Tiziano Pacchini, strumentista della Filarmonica e di altre formazioni toscane. Gli allievi della scuola ed i componenti della banda potranno partecipare ai corsi di Musica d’ insieme. Lanazione.it - Musica, ripartono le lezioni della Filarmonica Puccini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono ripartiti nella sede dell’auditorium comunale, lescuola diper l’anno scolastico 2024/2025. Queste le discipline presenti: saxofono, clarinetto, tromba e ottoni, flauto traverso, batteria e percussioni,d’insieme, armonia e improvvisazione jazz, pianoforte, chitarra, canto. I corsi di sax, clarinetto, improvvisazione jazz edi insieme saranno tenuti dal maestro Stefano Franceschini, jazzista proveniente da Castagneto Carducci; quelli di batteria e percussioni dal maestro pomarancino Giorgio Ribechini. L’insegnamento di flauto traverso e di tromba sono stati affidati ai maestri locali Gloria Marucci e Tiziano Pacchini, strumentistae di altre formazioni toscane. Gli allieviscuola ed i componentibanda potranno partecipare ai corsi did’ insieme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I grandi collezionisti. “Folgorato dalla musica : migliaia di dischi in vinile - cd - locandine e t-shirt” - Dal 2021 al Gennaio 2023 sono stato ?Presidente del Siena Jazz. Ho iniziato a comprare fin da ragazzo i dischi e con qualche amico come andava di moda all’epoca. Quest’ultimi sono stati a vederli a Padova nel 2022 in mezzo a tanti giovani e mi sono rincuorato: il Rock è ancora vivo e suscita anche interesse nelle nuove generazioni!” Massimo Biliorsi . (Lanazione.it)

Al Vegan lancia "Ciclisti Psicopatici" : "Non do lezioni con la musica - smuovo le coscienze" - Francesco Carollo, in arte Al Vegan, (classe 1977) è un musicista trentino che vive della sua arte da oltre 25 anni. Nasce come violinista ma ben presto spazia su altri strumenti: il pianoforte, la chitarra, fino a diventare addirittura un dj. È fermamente convinto che l’arte – e la musica in... (Trentotoday.it)

Duba - il collezionista di vinili : "La musica è un mare da esplorare" - . La prima passione è stata quella del rock progressive, genere che poi negli anni ho approfondito fino a pubblicare un libro intitolato Rock Progressivo Italiano". Per queste cose meglio farsi un giretto a Bologna ogni tanto". Il suo nome è Marco D’Ubaldo, per tutti Duba. Ricordo ancora l’effetto che mi faceva tenere in mano quelle copertine e vedere il disco girare. (Ilrestodelcarlino.it)