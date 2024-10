Mister Movie | Agatha All Along – Trailer Parte 2 Metà Stagione (Di martedì 15 ottobre 2024) Marvel Studios ha finalmente rilasciato il Trailer di Metà Stagione di Agatha All Along per l’ultima serie MCU di Disney+, con nuovi filmati dai restanti quattro episodi. Diretto da Gandja Monteiro da una sceneggiatura scritta da Jason Rostovsky, il prossimo sesto episodio inizierà lo streaming mercoledì 16 ottobre. Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Marvel Studios ha finalmente rilasciato ildidiAllper l’ultima serie MCU di Disney+, con nuovi filmati dai restanti quattro episodi. Diretto da Gandja Monteiro da una sceneggiatura scritta da Jason Rostovsky, il prossimo sesto episodio inizierà lo streaming mercoledì 16 ottobre.

Agatha All Along - Joe Locke commenta le rivelazioni sul suo personaggio : "Si sta iniziando a fare sul serio" - Joe Locke, dopo l'arrivo su Disney+ del quinto episodio di Agatha All Along, ha commentato la rivelazione riguardante l'identità del suo personaggio, elemento mantenuto segreto a lungo per non rovinare la sorpresa ai fan della Marvel. Sulla fronte del …. Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete sulla serie! L'identità del teenager in Agatha All Along Negli ultimi ... (Movieplayer.it)

Agatha All Along e il potere del numero 5 dalle streghe della sua congrega fino all'episodio che rimescola tutte le carte - La crescita dei personaggi è tanto palpabile quanto credibile e fin qui… è tutto molto Marvel. Il nuovo stile, che spazia da quanto si è detto sopra tra stratificazioni e numeri musicali a un'esplorazione dei classici della paura parallela al viaggio percorso in WandaVision nella storia della sitcom americana, si vede soprattutto all’interno del quinto episodio, pieno di livelli e insieme ... (Gqitalia.it)

Agatha All Along : il midseason trailer regala molte anticipazioni sui prossimi episodi - Il giovane misterioso al centro della storia di Agatha All Along è infatti Billy Maximoff, il figlio di Wanda. Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accadrà negli ultimi 4 episodi del progetto spinoff di WandaVision. Cosa accadrà negli ultimi episodi di Agatha All Along Nel video pubblicato online si conferma l'identità del teenager interpretato da Joe Locke, svelata ... (Movieplayer.it)