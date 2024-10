Milan, Pulisic sempre più imprescindibile per Fonseca. Pochettino … (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Milan e Mauricio Pochettino, ct della nazionale statunitense, hanno affrontato un breve momento di tensione per Christian Pulisic Pianetamilan.it - Milan, Pulisic sempre più imprescindibile per Fonseca. Pochettino … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ile Mauricio, ct della nazionale statunitense, hanno affrontato un breve momento di tensione per Christian

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Ibrahimovic dice tutto. Pulisic rimpiange Giroud? E Maldini … - Le parole di Ibrahimovic e le dichiarazioni di Pulisic sono solo alcune delle migliori notizie di giornata pubblicate in casa Milan. (Pianetamilan.it)

Il giornalista : “Pulisic indispensabile per il Milan”. E porta tutti i numeri - Il noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni esaltando Christian Pulisic, attaccante del Milan, portando alcuni numeri a sostegno. (Pianetamilan.it)

Milan - Pulisic : “Darei la mia vita in mano a Giroud. Per combattere sceglierei …” - Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha risposto ad una serie di domande, ricordando l'ex compagno in rossonero Olivier Giroud. (Pianetamilan.it)