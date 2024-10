Mbappè accusato di violenza sessuale in Svezia? cosa sta succedendo (Di martedì 15 ottobre 2024) Possibili guai in vista per Kylian Mbappè. Il fuoriclasse del Real Madrid, secondo i media svedesi, sarebbe infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per violenza sessuale. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l’ex Psg ha trascorso qualche giorno di vacanza. Come riporta il quotidiano svedese Expressen l’inchiesta riguarderebbe fatti che sarebbero avvenuti tra il 10 e l’11 ottobre in un hotel nel centro di Stoccolma, dove la stella del Real Madrid, che non era stato convocato dalla Francia per i match di Nations League, ha soggiornato per due giorni. Sempre secondo il quotidiano, inoltre, la polizia ha sequestrato alcuni indumenti relativi al caso: un paio di pantaloni neri, un top e della biancheria intima. Calcioweb.eu - Mbappè accusato di violenza sessuale in Svezia? cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) Possibili guai in vista per Kylian. Il fuoriclasse del Real Madrid, secondo i media svedesi, sarebbe infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l’ex Psg ha trascorso qualche giorno di vacanza. Come riporta il quotidiano svedese Expressen l’inchiesta riguarderebbe fatti che sarebbero avvenuti tra il 10 e l’11 ottobre in un hotel nel centro di Stoccolma, dove la stella del Real Madrid, che non era stato convocato dalla Francia per i match di Nations League, ha soggiornato per due giorni. Sempre secondo il quotidiano, inoltre, la polizia ha sequestrato alcuni indumenti relativi al caso: un paio di pantaloni neri, un top e della biancheria intima.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Media svedesi - Mbappé accusato di violenza sessuale ma lui smentisce : “Fake news” - Kylian Mbappé si trova ancora al centro di gravi polemiche, non solo per la disputa legale con il Paris Saint Germain, ma ora è anche accusato di violenza sessuale. La vicenda è stata riportata dal quotidiano svedese Aftonbladet, secondo cui i fatti si sarebbero verificati lo scorso 10 ottobre a Stoccolma, durante una serata in […] The post Media svedesi, Mbappé accusato di violenza sessuale ma ... (Lidentita.it)

Mbappé indagato per violenza sessuale in Svezia? Lui smentisce : «Fake news» - La procura della capitale svedese ha confermato di aver aperto un’indagine per stupro, senza tuttavia citare il nome del calciatore o di altri soggetti coinvolti. L’intervento di Deschamps: «Notizia che non fa bene alla Nazionale» Kylian Mbappé non ha partecipato a nessuna delle due partite disputate – e vinte – dalla Francia nel turno di Nations League contro Belgio e Israele. (Lettera43.it)

Mbappé - accusa di violenza dalla Svezia? C’è un’inchiesta - ma il giocatore replica : “Fake news” - Un episodio che era già stato fonte di discussioni. Il giornale svedese, in ogni caso, ha scritto che la denuncia è stata presentata sabato 12 ottobre, e che la donna coinvolta è stata sottoposta a cure mediche. La denuncia per stupro sarebbe stata presentata dopo che Mbappé aveva passato una serata in una discoteca di Stoccolma. (Thesocialpost.it)