Mbappé accusato di stupro in Svezia. Deschamps: “Non so nulla e faccio un passo indietro” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il commento del CT della Nazionale francese rispetto alle accuse di stupro mosse al giocatore dalla Svezia Golssip.it - Mbappé accusato di stupro in Svezia. Deschamps: “Non so nulla e faccio un passo indietro” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il commento del CT della Nazionale francese rispetto alle accuse dimosse al giocatore dalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kylian Mbappé - aperta in Svezia inchiesta per stupro - Nel comunicato la Procura precisa che la presentazione della denuncia riguarda fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre. Il suo entourage ha pubblicato un comunicato stampa negando fermamente qualsiasi coinvolgimento. Secondo i quotidiani locali Aftonbladet ed Expressen, l’inchiesta ha come bersaglio diretto il capitano della Francia, che nello scorso weekend era stato visto entrare in una discoteca ... (Lapresse.it)

"Mbappè indagato per stupro". Le accuse dalla Svezia - lui smentisce : "Fake news" - Nuova bufera su Kylian Mbappé. La stella francese del Real Madrid sarebbe accusato di "stupro e violenza sessuale", con gli abusi che sarebbero avvenuto lo scorso giovedì sera nel centro di Stoccolma, proprio mentre la nazionale transalpina era impegnata in un match di Nations League. Le... (Today.it)

Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia - la procuratrice : «C’è stata una denuncia - non confermo che sia stupro» - «Non confermo che si tratti di stupro. FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard https://t. L'articolo Mbappé e il sospetto di stupro in Svezia, la procuratrice: «C’è stata una denuncia, non confermo che sia stupro» sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)