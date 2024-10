Mbappé, accusa di violenza dalla Svezia? C’è un’inchiesta, ma il giocatore replica: “Fake news” (Di martedì 15 ottobre 2024) In Svezia è stata aperta un’indagine per violenza sessuale, ma il nome della persona coinvolta rimane al momento ignoto. La notizia sarebbe che, secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, al centro dell’inchiesta avviata dalle autorità svedesi ci sarebbe il fuoriclasse francese Kylian Mbappé. L’attaccante, ora in forza al Real Madrid, ha smentito categoricamente l’accusa, definendo la vicenda come una “Fake news” attraverso un post sui suoi canali social. La denuncia per stupro sarebbe stata presentata dopo che Mbappé aveva passato una serata in una discoteca di Stoccolma. Un episodio che era già stato fonte di discussioni. I tifosi non avevano trovato opportuno che il calciatore si trovasse a Stoccolma proprio mentre la Nazionale francese era impegnata nel match di Nations League contro Israele. Thesocialpost.it - Mbappé, accusa di violenza dalla Svezia? C’è un’inchiesta, ma il giocatore replica: “Fake news” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Inè stata aperta un’indagine persessuale, ma il nome della persona coinvolta rimane al momento ignoto. La notizia sarebbe che, secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, al centro dell’inchiesta avviata dalle autorità svedesi ci sarebbe il fuoriclasse francese Kylian. L’attaccante, ora in forza al Real Madrid, ha smentito categoricamente l’, definendo la vicenda come una “” attraverso un post sui suoi canali social. La denuncia per stupro sarebbe stata presentata dopo cheaveva passato una serata in una discoteca di Stoccolma. Un episodio che era già stato fonte di discussioni. I tifosi non avevano trovato opportuno che il calciatore si trovasse a Stoccolma proprio mentre la Nazionale francese era impegnata nel match di Nations League contro Israele.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenza sessuale in Svezia - i media : “Mbappé è indagato” - L'entourage del giocatore, interpellato dai media francesi, ha parlato “accuse false e irresponsabili”, promettendo "tutte le azioni legali necessarie a ristabilire la verità e perseguire chiunque sia coinvolto, persona o organo di stampa”. Era stato visto nel ristorante del centro di Stoccolma ‘Chez Jolie’, poi era andato in una discoteca, il ‘Club V’, dove aveva chiesto di riservare una parte ... (Sport.quotidiano.net)

Mbappé nell’occhio del ciclone in Svezia : sarebbe indagato per violenza sessuale - lui smentisce - Il nome di Kylian Mbappé viene tirato in ballo da alcuni media svedesi, che parlano di un'indagine della procura di Stoccolma su una violenza sessuale avvenuta nell'albergo dove alloggiava il calciatore. Mbappé ha bollato tutto come una fake news.Continua a leggere . (Fanpage.it)

«Mbappé indagato per violenza sessuale» - le accuse choc alla stella del Real Madrid : la denuncia di una donna in Svezia - «Stupro e violenza sessuale»: queste le accuse per Kylian Mbappé, che - stando al quotidiano Expressen - sarebbe indagato in Svezia per reati commessi lo scorso giovedì... (Leggo.it)