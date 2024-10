Mattarella Vigili del fuoco indispensabili per sicurezza Paese

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un piacere incontrarvi. Sapere che c’è in cielo qualcuno che vigila sullaè rassicurante per tutti noi, grazie per quello che fate”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale una rappresentanza della componente aeronautica del Corpo deidel, in occasione del 70esimo anniversario.“Il corpo dei reparti di volo deidelè uno strumento di eccellenza della Repubblica, con una grande quantità di interventi richiesti, già oltre mille in questi primi dieci mesi dell’anno. Questa è un’occasione per ringraziarvi per quanto fate. E’ indispensabile la vostra attività – ha aggiunto il capo dello Stato -. Gli incendi funestano di frequente il nostroe gli interventi di soccorso sono un indispensabile elemento della