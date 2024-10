Dilei.it - Masturbarsi con le mestruazioni: quale legame c’è fra mestruazioni e libido?

(Di martedì 15 ottobre 2024) Se prima e durante il periodo delleti è capitato di notare un aumento del tuo desiderio sessuale, sappi che non sei la sola. È normale! In effetti, diversi studi hanno dimostrato che il desiderio sessuale raggiunge il suo picco durante l’ovulazione, ma può essere molto forte anche durante le. E c’è di più: raggiungere l’orgasmo durante questo periodo può avere dei benefici sorprendenti. Come mai? Scopriamolo insieme. Non lasciarti condizionare dai tabù e inizia a scoprire e a conoscere meglio il tuo corpo per un benessere sessuale migliore e appagante. È vero che aumenta il desiderio sessuale durante le? Il mito e la realtà Né mito né tabù: durante leè normale provare più desiderio sessuale. Quest’ultimo, infatti, è legato molto alla fase ormonale e, quindi, al ciclo mestruale mensile della donna.