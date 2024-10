Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 16 ottobre: le regioni a rischio (Di martedì 15 ottobre 2024) La Protezione civile ha emesso per domani, mercoledì 16 ottobre, una allerta meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali per alcuni settori di 4 regioni del nord Italia. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 16 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Protezione civile ha emesso per16, unaperidraulico, idrogeologico eper alcuni settori di 4del nord Italia.

