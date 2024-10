Thesocialpost.it - Maltempo, allerta gialla per temporali domani mercoledì 16 ottobre: le regioni a rischio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una perturbazione proveniente dal Nord Europa sta per raggiungere l’Italia, portando condizioni di, inizialmente al Nord ma con un veloce interessamento anche dellemeridionali e delle isole. Per questo motivo, la Protezione Civile ha emesso un’meteoper16, coinvolgendo quattrodel paese.Leggi anche: Schianto in tangenziale: diversi feriti, traffico completamente in tilt Le aree maggiormente asono l’Emilia Romagna, la Liguria, la Toscana e il Piemonte. In particolare, si segnala unidraulico e idrogeologico, nonché la possibilità di fortiin queste zone.