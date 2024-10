Lupa Capitolina a Francis Ford Coppola, Gualtieri: “Onorati di presentare il suo ultimo film a Roma” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il regista Francis Ford Coppola ha ricevuto dal sindaco Roberto Gualtieri la Lupa Capitolina, la massima onorificenza donata dal Comune di Roma. Domani si aprirà la 19esima edizione del Festival del Cinema di Roma. Fanpage.it - Lupa Capitolina a Francis Ford Coppola, Gualtieri: “Onorati di presentare il suo ultimo film a Roma” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il registaha ricevuto dal sindaco Robertola, la massima onorificenza donata dal Comune di Roma. Domani si aprirà la 19esima edizione del Festival del Cinema di Roma.

