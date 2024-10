Gaeta.it - Lorenzo Serafini nominato nuovo direttore creativo di Alberta Ferretti dopo il ritiro della fondatrice

(Di martedì 15 ottobre 2024) si prepara a guidare, un marchio iconico nel panoramamoda italiana. La sua nomina comeè stata ufficializzata dal gruppo Aeffe, subitol'annuncio deldidalle passerelle. Con questa transizione,porta con sé un decennio di esperienza e visione creativa, promettendo di scrivere uncapitolo per il brand. La carriera diin Aeffeè entrato a far parte del gruppo Aeffe dieci anni fa, assumendo il ruolo didi Philosophy, uno dei marchi più in vista del gruppo. La sua capacità di trasformare Philosophy in un nome di successo ha dimostrato il suo talento e la sua visione.