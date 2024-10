Lettera43.it - Lorenzo Serafini è il nuovo direttore creativo del brand Alberta Ferretti

(Di martedì 15 ottobre 2024)sarà ildel. Lo ha annunciato il gruppo Aeffe, in cui ha fatto il suo ingresso nel 2014 nello stesso ruolo, ma nel marchio Philosophy. La scelta è arrivata dopo che la stessaha annunciato il proprio ritiro dalle passerelle nel settembre 2024. La vicepresidente del gruppo Aeffe ha dichiarato: «In un momento di grandi cambiamenti nel mondo della moda, credo fortemente cheabbia tutte le caratteristiche necessarie per accogliere questa sfida: creatività, uno spiccato senso estetico, professionalità, competenza».: «Sono onorato»ha proseguito: «Dieci anni fa ho affidato ala linea Philosophy che ha saputo far crescere in undi successo.