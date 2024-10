LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 89-68, Eurolega basket in DIRETTA: padroni di casa in assoluto controllo, meneghini ko al Pireo (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:07 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:05 22 punti equamente divisi tra Sasha Vezenkov e Shaquille McKissic decisivi per i padroni di casa, con 9 punti di Luca Vildoza e di Alec Peters. Top scorer per l’EA7 Emporio Armani Zach LeDay con 16 punti, con 14 punti di Ousmane Diop e 11 di Giampaolo Ricci. Limitati Nikola Mirotic e Shavon Shields che mettono a referto 10 punti in due, con Milano che incassa il secondo ko in Eurolega ed è atteso dall’impegno casalingo giovedì sera contro lo Zalgiris Kaunas. Finisce qui: l’Olympiacos vince nettamente contro l’Olimpia Milano per 89-68! 89-68 McKissic spara la tripla del +21 salendo a quota 22 punti. 86-68 Ancora a bersaglio l’Olimpia con Bolmaro. Oasport.it - LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 89-68, Eurolega basket in DIRETTA: padroni di casa in assoluto controllo, meneghini ko al Pireo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:07 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:05 22 punti equamente divisi tra Sasha Vezenkov e Shaquille McKissic decisivi per idi, con 9 punti di Luca Vildoza e di Alec Peters. Top scorer per l’EA7 Emporio Armani Zach LeDay con 16 punti, con 14 punti di Ousmane Diop e 11 di Giampaolo Ricci. Limitati Nikola Mirotic e Shavon Shields che mettono a referto 10 punti in due, conche incassa il secondo ko ined è atteso dall’impegnolingo giovedì sera contro lo Zalgiris Kaunas. Finisce qui: l’vince nettamente contro l’per 89-68! 89-68 McKissic spara la tripla del +21 salendo a quota 22 punti. 86-68 Ancora a bersaglio l’con Bolmaro.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 56-62, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani vicini a metà 4° periodo
24-28 Zero su due per il georgiano. 7'03" Fallo di Cordinier. INIZIO 2° QUARTO! 15-16 Chiude avanti lo Zalgiris grazie al canestro di Francisco. 9-7 Due su due ai liberi di Tucker. 41-49 Perso Marco Belinelli! Due! Assist: Alessandro Pajola! 5'39" Errore e fallo Birutis. Parziale di 9-0 in corso per lo Zalgiris.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 52-60, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani in rimonta nel 3° periodo
30-42 Sciocchezza di Morgan sul libero sbagliato, regalati due punti per interferenza. Fallo di Grazulis. 8'38" Bruttissimo momento per la Virtus, fallo su Mirutis. Nelle precedenti due sfide hanno ceduto il passo e c'è bisogno di un riscatto immediato. 5-4 Sbaglia Clyburne, anche Ulanovas. Palla Virtus.

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 72-57, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini tentano l'ultima disperata rimonta, ultimi 5? decisivi
72-57 McKissic in allontanamento: buona uscita dei padroni di casa dal minuto di sospensione. 8% contro il 26. Buona partita a tutti! 20:13 Questi gli Starting five scelti dai due coach per l'inizio del match: Walkup, Vezenkov, Papanikolau, Fournier, Fall (Olympiacos Pireo); Dimitrijevic, Tonut, Shields, Mirotic, Diop(Olimpia Milano) 20:10 Sfida nella sfida anche tra i fuoriclasse Sasha Vezenkov