LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 33-24 Eurolega basket in DIRETTA | altro mini-strappo dei padroni di casa i meneghini cercano di reagire

35-26 2/2 per McKissic ai liberi: 10 punti per lui e nuovo +9 Olympiacos. 33-26 Contropiede di Bolmaro finalizzato dalla schiacciata di Diop. 33-24 1/2 da Wright in lunetta. 32-24 Tripla dall'angolo di Alec Peters dopo la stoppata di Wright. 29-24 1/2 per Luca Vildoza a cronometro fermo. 28-24 McKissic va fin in fondo e riporta l'Olympiacos a +4. Stoppata di 'Pippo' Ricci su Peters! 26-24 Diop su assist di Dimitrijevic: Milano rimane a contatto. 26-22 Dentro il libero aggiuntivo. 25-22 McKissic col fallo! Risponde subito l'Olympiacos. 23-22 Appoggio del numero due ex di turno: -1 Olimpia. 23-20 ZACH LEDAY! LA TRIPLA DEL -3. Inizia il secondo quarto. Si chiude il primo quarto: dopo 1o' l'Olympiacos Pireo si trova avanti 24-17 sull'Olimpia Milano. 23-17 Papanikolau da due sulla sirena! Parziale di 6-0 dei padroni di casa.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 0-2 - Eurolega basket in DIRETTA : iniziato il 1° quarto! ZALGIRIS KAUNAS: Butkevicius, Giedraitis, Syrvidis, Ulanovas, Dunston. 20. Dopodiché c'è stata la trasferta a Villeurbanne, dove il finale di partita non ha strizzato l'occhio a Banchi e compagni. Di fisicità ed esperienza invece Arnas Butkevicius, che dolori ha dato all'Italia al pre-olimpico. Palla a due alzata alle 20:30, vi aspettiamo!!

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 7-4 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS 7-4 4? – Shengelia a segno! 7-4, parziale aperto da 7-0 3? – Dopo quasi due minuti e mezzo si sblocca la Virtus con Cordinier: 2-4 2? – Due volte Brazdeikis per lo 0-4

LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano 23-20 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA In pochi secondi l'Olympiacos torna a +6. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 15 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata. Ora arriva questa trasferta di altissimo livello contro un'altra squadra che punta ad arrivare in fondo al torneo. Gli uomini di coach Messina hanno centrato la prima vittoria nel torneo nello scorso turno, battendo Paris in una