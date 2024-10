Linardi (Sea Watch) replica alle accuse di Meloni: “Non siamo noi a definire criminale la Guardia Costiera libica, ci sono sanzioni Onu”. Su La7 (Di martedì 15 ottobre 2024) replica della portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, alle accuse lanciate oggi da Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. (“È vergognoso – ha tuonato la presidente del Consiglio – che l’Ong Sea Watch definisca le guardie costiere i veri trafficanti di uomini, volendo delegittimare tutte quelle del Nord Africa e magari anche quella italiana”). Ospite de L’aria che tira (La7), Linardi commenta: “Intanto, non è Sea Watch a definire le guardie costiere del Nord Africa dei criminali. Ricordo che ci sono delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che pendono sulla testa di uno dei maggiori esponenti della Guardia Costiera libica, Bidja, che è stato recentemente assassinato e che è una delle persone che è stato invitato in Italia quando si è stretto l’accordo tra Italia e Libia. Ilfattoquotidiano.it - Linardi (Sea Watch) replica alle accuse di Meloni: “Non siamo noi a definire criminale la Guardia Costiera libica, ci sono sanzioni Onu”. Su La7 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)della portavoce di Sea, Giorgialanciate oggi da Giorgianel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. (“È vergognoso – ha tuonato la presidente del Consiglio – che l’Ong Seadefinisca le guardie costiere i veri trafficanti di uomini, volendo delegittimare tutte quelle del Nord Africa e magari anche quella italiana”). Ospite de L’aria che tira (La7),commenta: “Intanto, non è Seale guardie costiere del Nord Africa dei criminali. Ricordo che cidelledel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che pendono sulla testa di uno dei maggiori esponenti della, Bidja, che è stato recentemente assassinato e che è una delle persone che è stato invitato in Italia quando si è stretto l’accordo tra Italia e Libia.

"Disumani - il governo non vuole testimoni" : Sea Watch - l'ultima sparata di Giorgia Linardi - Sapere che poco lontano da quest'isola, su una nave militare si è fatta una selezione, come se ci fossero esseri umani di serie A e di serie B, con il rischio di dividere famiglie o esporre minori a nuovi pericoli, fa rabbrividire". E così la portavoce italiana, Giorgia Linardi non usa giri di parole e parte con gli insulti al governo in un'intervista a Repubblica: "Siamo di fronte all'ennesimo ... (Liberoquotidiano.it)