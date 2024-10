Libertas Livorno in cerca di riscatto: c’è la sfida con Cremona (Di martedì 15 ottobre 2024) Livorno – Libertas Livorno in cerca di riscatto dopo il ko nella trasferta di Lecce contro Nardò. La formazione neopromossa in serie A2 non può sbagliare, sul parquet amico, con Cremona. Mercoledì 16 ottobre alle 20.45 (arbitri Attard, Grappasonno e Gai) serve una vittoria per cancellare la brutta prestazione di domenica a Lecce contro Nardò. La Juvi, però, è in forma. Ha vinto le prime tre partite di campionato ed è caduta soltanto domenica scorsa in casa con la corazzata Fortitudo Bologna. E dire che la Ferraroni è squadra totalmente rinnovata. Rispetto all’anno scorso è rimasto il solo Tortù. Per il resto il roster è del tutto cambiato. In regia ci sono Massone e Bertetti, mentre grazie attenzione andrà fatta ad Alessandro Morgillo, fratello dell’ex Libertassino Ivan (stagione 2021/22). Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)indidopo il ko nella trasferta di Lecce contro Nardò. La formazione neopromossa in serie A2 non può sbagliare, sul parquet amico, con. Mercoledì 16 ottobre alle 20.45 (arbitri Attard, Grappasonno e Gai) serve una vittoria per cancellare la brutta prestazione di domenica a Lecce contro Nardò. La Juvi, però, è in forma. Ha vinto le prime tre partite di campionato ed è caduta soltanto domenica scorsa in casa con la corazzata Fortitudo Bologna. E dire che la Ferraroni è squadra totalmente rinnovata. Rispetto all’anno scorso è rimasto il solo Tortù. Per il resto il roster è del tutto cambiato. In regia ci sono Massone e Bertetti, mentre grazie attenzione andrà fatta ad Alessandro Morgillo, fratello dell’exsino Ivan (stagione 2021/22).

