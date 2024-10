Lanazione.it - Le lezioni ’salvavita’. Al via il corso gratuito per volontari alla PA

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo una domenica di impegno per la promozione delle pratiche di protezione civile nell’ambito della campagna “Io non rischio“(nella foto il gruppoPieve a Ripoli) –fine della quale già la sola Pubblica Assistenza di Fucecchio ha contato 300 colloqui informativi con iimpegnati a far conoscere le misure anti-rischio– ecco una nuova sfida per le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Ha preso ufficialmente il via il nuovodi primo livello per diventare soccorritore alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Ile aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni e si terrà nella sede di Via XX Settembre 17, conpreviste ogni lunedì e mercoledì alle 21 per sei settimane.