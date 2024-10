Lavoro, Delzio (Luiss): "Livello soddisfazione dipendenti italiani è basso" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “In Italia celebriamo oggi dei record quantitativi relativi al Lavoro molto importanti, il tasso di occupazione sta aumentando notevolmente e quello di disoccupazione diminuisce. Nessuno purtroppo oggi si occupa in Italia invece della qualità del Lavoro, eppure abbiamo una serie di dati preoccupanti al riguardo. Il Livello di soddisfazione dei lavoratori dipendenti italiani è molto più basso che in altri Paesi del mondo avanzato - secondo Galup solo il 4% dei dipendenti sono pienamente soddisfatti del loro Lavoro - e si moltiplicano fenomeni di boicottaggio. C'è quindi un ‘fossato' in Italia che divide i lavoratori dipendenti dal loro Lavoro che noi dobbiamo assolutamente colmare”. Liberoquotidiano.it - Lavoro, Delzio (Luiss): "Livello soddisfazione dipendenti italiani è basso" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “In Italia celebriamo oggi dei record quantitativi relativi almolto importanti, il tasso di occupazione sta aumentando notevolmente e quello di disoccupazione diminuisce. Nessuno purtroppo oggi si occupa in Italia invece della qualità del, eppure abbiamo una serie di dati preoccupanti al riguardo. Ildidei lavoratoriè molto piùche in altri Paesi del mondo avanzato - secondo Galup solo il 4% deisono pienamente soddisfatti del loro- e si moltiplicano fenomeni di boicottaggio. C'è quindi un ‘fossato' in Italia che divide i lavoratoridal loroche noi dobbiamo assolutamente colmare”.

