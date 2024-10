Quotidiano.net - La vita “in frantumi” di Hanif Kureishi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Il giorno di Santo Stefano, nel 2022,, 69 anni, drammaturgo, sceneggiatore e scrittore britannico, si trovava nella sua casa a Roma. Stava bevendo una birra e guardando una partita il football sul suo iPad, quando a un certo punto, alzandosi, è svenuto e caduto a terra. Si è risvegliato in una pozza di sangue, con sua moglie, Isabella d’Amico, inginocchiata accanto a lui. E ha scoperto di essere rimasto paralizzato. Nel suo ultimo libro, “In”, in uscita in Italia per Bompiani il prossimo 6 novembre, l’autore racconta come la suasi sia frantumata dopo la caduta, e della lotta per cercare di rimettere insieme i pezzi.